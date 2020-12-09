"أنصار الله": التحالف استهدف 5 محافظات بـ 17 غارة

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "طيران التحالف شن 7 غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن".



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وأضاف، أن "التحالف جدد غاراته الجوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مستهدفا بثلاث غارات مديريات ماهلية ومدغل وصرواح جنوب وشمال وغرب مأرب، غداة تعرض المحافظة النفطية إلى 12 غارة".

واتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في 18 ديسمبر/كانون الأول العام 2018م بمحافظة الحديدة غربي اليمن، من خلال "تنفيذ ثلاث غارات عبر طيران تجسسي مقاتل على مديرية منطقة الفازة (مديرية التحيتا جنوبي الحديدة)".

في السياق، شن طيران التحالف غارتين على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفتا منطقة اللبنات في مديرية الحزم مركز الجَوف.

فيما تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن، إلى غارتين على منطقة الحَصامة في مديرية الظَاهِر جنوب غربي المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف طيران التحالف بـ 9 غارات مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" بينها شبكات اتصالات في جبل ضين بمحافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء، أسفرت عن تدمير أبراج اتصالات، حسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.



وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.