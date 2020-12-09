شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالبحرين معتدل بالسعودية والكويت وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحول الطقس المتوقع اليوم الأربعاء، في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. وإليكم التفاصيل....

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة، وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الكويت

نهارا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

ليلًا بارد والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، والرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، وتحذر الإدارة من رياح قوية السرعة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة غرباً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي- أن حركة الرياح : شمالية غربية / 20 – 30، تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند 08:19 والجزر الأول عند الساعة 51:12 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 .. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند 15:04 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الاول عند الساعة 52:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.