شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالمحافظات.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن قيامها بأعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في مختلف المحافظات في البلاد ما سيترتب عليه انقطاع في التيار الكهربائي في بعض المناطق اليوم الأربعاء منذ الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الأنباء» ان عمليات الصيانة التي تخضع لها المحطات حاليا هي صيانة دورية تحصل وفق برنامج زمني معد مسبقا للانتهاء منه خلال موسم الشتاء.

وأوضحت المصادر انه تم تعديل توقيت هذه البرامج بما يتناسب مع برامج وزارة التربية الخاصة بالتعليم عن بُعد والتي تبدأ في الثامنة صباحا، مشيرة الى ان الوزارة تستعين احيانا بمولدات الديزل لضمان عودة التيار قبل بدء الدروس في حال تبين ان عمليات الصيانة سوف تستغرق وقتا طويلا.

ولفتت المصادر إلى ان هذه الاستراتيجية تم اتباعها منذ بدء عمليات الصيانة وأثبـتت نجاحهـــا في الحفاظ على ايصـــال الخــدمة الى العمــــلاء في الوقت المحدد وذلك بتوجيهات من وكيل القطاع م. مطلق العتيبي.

أما المناطق التي سيطالها الانقطاع اليوم بسبب اعمال الصيانة فهي اجزاء من مناطق النسيم والعيون وخيطان والقصور والدوحة والجابرية والروضة والفحيحيل وفهد الأحمد والمسيلة وابوحليفة والمسايل.