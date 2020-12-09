عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يفوق بعض هواتف آيفون.. أبل تطلق سماعة إير بودز ماكس بسعر خيالي

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلق عملاق التكنولوجيا الأمريكي"أبل"، سماعة أذن لاسلكية جديدة عازلة للضوضاء، وتحتوي 9 ميكروفونات، بسعر يفوق بعض هواتف آيفون.



وكشفت شركة أبل، الثلاثاء، عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة "إير بودز ماكس"، بسعر 549 دولارا، في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات خلال فترة العطلات في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبهذا الثمن هذه السماعة، أغلى ثمنا من بعض منتجات أبل الرائجة الأخرى من أجهزة الهاتف والكمبيوتر اللوحي.

وقالت الشركة إن سماعات إير بودز الجديدة، المزودة ببطارية تدوم لما يصل إلى 20 ساعة، سيبدأ طرحها الثلاثاء المقبل.

وبفضل تصميمها الذي يجعلها تغطي الأذن بالكامل، يمكن للسماعة الجديدة توفير جودة صوتية أعلى من الأجهزة الأخرى.

وسوف تنافس سماعة" إير بودز ماكس"، سماعات أخرى عالية الجودة مثل "نويز كانسلينج"، العازلة للضوضاء، التي تنتجها شركة بوز وتُباع بسعر 340 دولارا بعد الخصم خلال العطلة.

وطرح "إير بودز ماكس" بسعر 549 دولارا يجعلها أغلى من أسعار النماذج المبدئية من أجهزة آيفون وآيباد وساعات أبل.

وقالت الشركة إن "إير بودز ماكس" تحتوي على 9 ميكروفونات وشريحتين أبل (اتش 1).

وتساهم الميكروفونات في إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات، كما تساعد على ضبط مستويات الصوت.