شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 21 وفاة و1039 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 21 وفاة و1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1136، فيما إجمالي عدد الإصابات بلغ 139135.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد الماضى ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 137 ألفا و 112 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.