شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 50 حالة وفاة بفيروس كورونا ونحو 3000 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية نحو 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1531 إصابة أمس، مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 384088‭ ‬إصابة منذ بدء الجائحة، كما سجلت الوزارة 50 حالة وفاة نزولا من 75 حالة أمس وهو ما يرفع الوفيات إلى 6370 وفاة. ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. وقال بيان للقصر الملكي اليوم الثلاثاء إن اللقاح سيكون مجانا للمغاربة، وسيتم التطعيم في المرحلة الأولى لمن يعملون في الصفوف الأمامية أمثال رجال الأمن والصحة والتعليم.

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