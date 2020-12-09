شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ولا نتردد فى الدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئى ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وأوضح وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس، جدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز ، ولاتزال على رأس القضايا التى تدعمها فى سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجى للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002 ، بحسب كالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلى عن بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية الذى يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها فى مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى الشامل فى لبنان، والحد من التأثير الخارجى لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار فى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة"، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والإنسانى وقواعده العرفية.