شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المخطط العام لمشاريع الدواجن في «بيشة» للاستثمار عبر منصة «أراضي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح المخطط العام لمشاريع الدواجن في محافظة بيشة بمنطقة عسير للاستثمار، وذلك ابتداءً من تاريخ 1/ 5/ 1442هـ – الموافق 16/ 12/ 2020 ولمدة شهر.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة “أراضي” في البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط (هنا)، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بمهام ومسؤوليات تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، ومشاريع الدواجن، ومصانع الأعلاف، ومناحل العسل، والمستشفيات والعيادات البيطرية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية التي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية والخدمية التي تحتاج إليها، وتحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وتجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة، بالإضافة إلى متابعة جدية استثمار الأراضي الزراعية التي سبق أن خصصتها الوزارة لمستثمرين بموجب قرارات توزيع واستقبال طلبات تمليك تلك الأراضي والموافقة عليها حسب الأنظمة والتعليمات.