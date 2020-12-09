وأضاف أن مصر توجه الشكر للدور الذي تقوم به الكويت لرأب الصدع قائلا: "مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وهو اتصال لجهد أمير الكويت الراحل".
وفي حواره مع الإعلامية، لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون" قال شكري:
نأمل أن يتم رأب الصدع بينالدول العربية الشقيقة، فمصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي.
وأردف أن بلاده تسعى لوجود اتفاق وتفاهم واضح في معالمه، والتزامات قائمة على الأطراف كافة، بما يعزز مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على ما يخص التاريخ المشترك والبعد عن ما يعكر صفو العلاقات بين البلدان العربية.
وتابع: "سوف نرى ما يمكن الوصول له في هذا الشأن، وطالما كان ما حقق لمصالح الدول العربية ومصر، سيكون هناك تطور مهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكشف رسميا موقفها من جهود المصالحة مع قطر... "نأمل في رأب الصدع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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