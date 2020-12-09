شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخصص 3 أماكن للتطعيم ضد كورونا عقب وصول اللقاح.. وكبار السن أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صيحفة الأنباء الكويتية من مصادر مطلعة، أن هناك توجها لتخصيص 3 مواقع لتطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا، حيث من المزمع وصول اللقاح قريبا إلى البلاد.

المصادر ذاتها أكدت، أن خطة تخصيص 3 مواقع تمثلت في تخصيص موقعين بمحافظتي الأحمدى والجهراء لخدمة سكان تلك المناطق، بالإضافة إلى سكان محافظة مبارك الكبير، فضلا عن موقع ثالث رئيسى فى مشرف «أرض المعارض» لخدمة محافظات حولي والعاصمة والفروانية.

ولفتت المصادر إلى أن التطعيم سيكون بـ«المجان» و«اختياريا»، كما سيكون عبر الحجز الإلكترونى لضمان عدم الازدحام.

وأشارت المصادر، إلى أن الأولوية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل مقدمى الرعاية الصحية والعاملين فى الصفوف الأمامية ومقدمي الخدمات الأساسية، علما أن التطعيم سيكون على جرعتين بينهما 21 يوما.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقوم حاليا بحصر وتجميع البيانات للأشخاص حسب الفئات العمرية من 18 إلى 55 عاما ومن 56 سنة فما فوق بجميع محافظات البلاد، وستقوم بتزويدها للجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتنظيم عملية التطعيم وفق الرؤية المناسبة.