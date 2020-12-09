شكرا لقرائتكم خبر عن 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و876 حالة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة الدكتور محمد محمود على محمود القول إنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 197 وفاة، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و904 حالات.

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