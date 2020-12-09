شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشيخ صباح الخالد رئيس الحكومة الـ37 بتاريخ الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

وتعد الحكومة الجديدة، الـ37 في تاريخ البلاد السياسى، والثانية له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في 17 ديسمبر 2019 حتى السادس من الشهر الجاري، إذ تقلد هذا المنصب س7بعة أشخاص قبله منذ عام 1962 وحتى الآن.

ووفقا للمادة 56 من الدستور يعين أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، كما يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وفقا للمادة ذاتها، بحيث لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

من هو الشيخ صباح الخالد ؟

ولد رئيس الوزراء الكويتى فى عام 1953، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

والتحق كملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1978 م، وذلك في قسم الشؤون العربية بالإدارة السياسية حتى عام 1983. وعمل بعدها مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 1983 حتى 1989.

وعين في عام 1989 نائباً لمدير إدارة الوطن العربى فى وزارة الخارجية. وفي عام 1992 عين مديرًا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية.

ومنذ عام 1995 حتى 1998 عمل سفيرًا للكويت لدى المملكة العربية السعودية، ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 1998م صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير، وفى 10 يوليو 2006م عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وفى تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب.

وعُين وزيراً للإعلام في 2007، وبعدها بعدام واحد أعيد تعيينه في نفس المنصب، وكذا في 2009، وبالإضافة إلى عمله - عين وزيراً للعدل، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقالة وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.

وتسلم الشيخ صباح خالد حقيبة الخارجية في 2011 وفي فبراير 2012 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه فى نفس المنصب فى 14 فبراير 2012.

وفي 19 يوليو 2012م عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفي 11 ديسمبر 2012م أعيد تعيينه فى نفس المنصب، وفى 4 أغسطس 2013م أُعيد تعيينه بنفس المنصب.

وفي 2014 عُين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفى نوفمبر 2019 عُين رئيسًا لمجلس الوزراء، إلا أن تم إعادة تعيينه اليوم 8 ديسمبر 2020 بعد تقديم الحكومة استقالتها إبان انتخابات مجلس الأمة.