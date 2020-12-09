شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: وافقنا على وقف إطلاق النار احتراما لمصر والدول الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه وافقنا على وقف إطلاق النار احتراما لمصر والدول الشقيقة التي طلبت ذلك، مشيرا إلى أن السفينة التركية دخلت منطقة عسكرية محظورة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن السفينة التركية دخلت منطقة عسكرية محظورة، مشيرا إلى أن السفينة التركية لم تنقل أى أسلحة أو مواد محظورة ممنوعة.

وأشار خلال مؤتمر صحفى، إلى أن البيان التركى يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة، وتابع:"نحن في حالة حرب مع تركيا وفي مواجهة حقيقة".