شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يكشف شرط الإفراج عن السفينة التركية بعد اختراقها منطقة محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن منطقة غرب درنة منطقة عسكرية محظورة، مضيفا أن السفينة التركية احتجزت لدخولها منطقة محظورة. وكشف المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، تفاصيل المواجهات الدائرة في ليبيا، وأضاف أن حرس السواحل الليبية اقتحمت السفينة التركية واعتقلت طاقمها، والسفينة التركية خالفت تعليمات القيادة العامة الليبية باعتبار المنطقة محظورة، متابعا أن بيان الخارجية التركية بشأن السفينة المحتجزة غير مقبول.

وأكد اللواء، أن الجيش الوطني الليبي في حالة حرب مع تركيا، وأحد المرتزقة صرح بأن تركيا سترسل عددا من ضباط الجيش التركي إلى ليبيا، مشيرا إلى إجراء تحقيق مع طاقم السفينة التي اخترقت المنطقة العسكرية.