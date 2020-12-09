سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائى فى المجالات البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الراسبي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية الفريق أول بحري توني راداكن، الذي يزور السلطنة حاليًا، عددًا من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى راداكن - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - مع قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، وتم خلال اللقاء بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين.

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