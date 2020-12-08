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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغيير بسيط في نمط حياتك يجنبك الإصابة بـ 8 أمراض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت مدينة الملك فهد الطبية في السعودية من "النمط الخامل" في الحياة، ذلك النمط الذي لا يمارس فيه الشخص أي نشاط، داعية إلى تغيير نمط الحياة لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض.
وأكدت مدينة الملك فهد الطبية إن "النمط الخامل غير النشط، يؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر"، بحسب موقع "المواطن" السعودي.
ولفتت إلى أن هذا النمط يؤدي إلى زيادة نسبة التعرض للالتهابات، وانخفاض معدل الأيض بالجسم مما يؤدي إلى خفض معدل الحرق وزيادة السمنة، وكذلك ضعف الدورة الدموية.
وأكدت مدينة فهد الطبية أن من بين أضرار عدم ممارسة الرياضة جعل الإنسان عرضة لهذه الأمراض:
-الإصابة بالقلق والاكتئاب
-ضغط الدم
-السمنة
-الإصابة بالسكتة الدماغية
-ارتفاع الكوليسترول في الدم
-السكري
-أمراض القلب
-هشاشة العظام
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