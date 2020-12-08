الكتلة الديمقراطية تقرر الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان التونسي

ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، أشار عمار خلال ندوة صحفية، إلى أن ذلك يأتي على خلفية ما اعتبره تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب على حد تعبيره.

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وحمل النائب رئاسة البرلمان مسؤولية ما يحدث داخله.

يشار إلى أن البرلمان التونسي شهد أمس الاثنين مناوشات بين كل من نواب كتلة ائتلاف "الكرامة" ونواب الكتلة الديمقراطية بلغت حد التشابك بالأيدي.

وأسفرت المناوشات عن إصابة النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد بجرح على مستوى الرأس.

ووقع هذا الاعتداء إثر نقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.

كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعامل وخاصة في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سوف يتصدى بكافة الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة التونسية.

يأتي ذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف "الكرامة"، محمد العفاس، بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.