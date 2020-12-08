عبير الشهري مُعلمة الإنسانية

في الصباحات الباردة من ديسمبر ٢٠٢٠

كتبت لمُعلمتي الغالية عبير الشهري هذه الرسالة.

إلى مُعلمتي الغالية: (عبير الشهري)

مُنذُ فترة أبحثُ عنكِ في مواقع التواصل ولكن دون جدوى،ولم أجد لكِ أي عنوان.

وبعد أشهر عديدة فإذا بي أتصفح صندوق البريد لأبحث عن رسالةٍ ما،فإذا بي أجدُ عنوان بريدك الإلكتروني ففرحت كثيراً لذلك وكأنني وجدت مفتاح الجنة.

أتعلمين لماذا؟

قبل عامين من وقتنا هذا كُنَّا نعمل على مسابقة على نهاية الترم الأول (مسابقة اللغة العربية).

وكانت المشاركات مُتاحةً للجميع،فـ كُنتُ أنا إحدى الطالبات المُشاركات في هذه المسابقة.

أذكر أننا كُنَّا بأحد الحصص في أول الصباح

(إحدى صباحات شتاء الرياض الجميلة).

أذكر حينها كُنتِ تقفين على عتبةِ باب الفصل (إنتظار) دون إعطاءنا أي درس،ولكن في هذا اليوم قدمتي درساً إنسانياً،فأذكُر حينها أرسلت إحدى المعلمات ورقةً ملاحظةً صغيرة تحمل في سطور تلك الورقة أسمي(نوير) موقعة بإسم تلك المُعلمة

لتطلبني من أجل ترتيب غرفة المُسابقة.

عندما صعدتُ إليك عائدةً من مُعلمتني

إبتسمتي لي إبتسامةً عفوية بقلبٍ رحب

وصدرٍ سليم.

قلتي لي كلماتٌ صنعت يومي،وأبهجت قلبي كثيراً

أذكر أنني حضرت إلى المدرسة في ذلك اليوم وعيناي

لم تنام ليلة ذلك الصباح.

كلامك الجميل أنساني تعب السهر علاوةً على ذلك حفزني ذلك الكلام لتلك المسابقة ففزتُ بتلك المُسابقة في ذلك اليوم.

عندما عدتُ إلى المنزل لم أعيرُ أي إهتمامٍ بما فُزتُ به علماً بأنه قيل لي بعد المُسابقة من إحدى مُعلماتي أنني أنا من ربحتُ تلك المُسابقة بالمركز الأول.

عُدتُ في ذلك اليوم مسرورة بسبب كلماتك الجميلة ووضعت رأسي على وسادتي ثُم خلدتُ إلى النوم….

أتعلمين كيف ينام الشخص سعيد بسبب كلماتٍ بسيطة تُشجعه وتبهج قلبه كلماتٌ نابعة من شخص مُحب لايريد منك شيئاً سوى أن تصبح شخصية عظيمة وناجحه؟

نعم فعلتي ذلك لي وحصل ذلك معي بسبب كلماتك الجميلة،البسيطة،الإيجابية.

مُعلمتي عبير الشهري……….

هـا أنا اليوم أصبحتُ طالبة جامعية أخطُ لكِ بقلمي الذهبي الذي يُبهر الملأ دائما عندما يقرؤون كلماتي بين طيات الصحف.

أصبحتُ طالبة (إعلام)

ولم أنسى ذلك الموقف فأحببت أن أشكرك جداً على عظيم مافعلتيه،عظيمٌ بالنسبة لي أنا أعلم أن الموقف بسيط وقد لايُذكر وقد لا تتذكرينه ومن الممكن أيضاً نسيتيه،ولكن بالنسبة لي عظيم كعظمة الجبال الراسية في الأرض لأنه كما ذكرت في الأعلى أبهجني وحفزني وصنع يومي.

أُبلغُكِ تحياتي……..

بقلم : نوير سعود الحارثي – كاتبه صحافية