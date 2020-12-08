صحيفة: لقاح "أسترازينكا" أظهر فعالية بنسبة 62% لمن أخذوا جرعتين كاملتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت صحيفة "Lancet" الطبية أن لقاح "أسترازينكا" أظهر فعالية بنسبة 62% لمن أخذوا جرعتين كاملتين، وفعالية بنسبة 90% على أخذوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.



وأشارت "أوكسفورد" في دراسة بالمجلة الطبية إلى أن لقاح كورونا الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أكسفورد" أظهر فعالية بلغت 70.4٪، و62٪ للذين خضعوا لجرعتين كاملتين، و90٪ لدى من أخذوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" إن شركة الأدوية بدأت في تقديم البيانات إلى السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على موافقة مبكرة على اللقاح.