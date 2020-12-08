ذكرت ذلك القناة الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، في مقطع فيديو نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقع "يوتيوب"، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
© AFP 2020
ولفتت الوزارة إلى أن شركة "دونغ فينغ" تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين ويصل إنتاجها إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في يونيو/حزيران 2020، لإنتاج السيارة الجديدة التي تحمل اسم "نصر E70".
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأول عام من بداية الإنتاج تكون 25 ألف سيارة.
ولفتت إلى أنه من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021، على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022، مشيرة إلى أنه يتم التفاوض مع الشركة الصينية لتكون البداية بمكون محلي 50 في المئة يصل إلى 100 في المئة تدريجيا.
وتشير الوزارة إلى أن السيارة الجديدة التي سيتم إنتاجها في مصر يمكنها قطع مسافة 400 كلم بشحنة واحدة وسرعتها القصوى 145 كلم/ الساعة، ويمكن شحن 80 في المئة من البطارية بالطريقة السريعة خلال 30 دقيقة.
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السيارات الكهربائية في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية محليا وموعد طرحها في الأسواق… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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