وأصدر محمد السادس، ملك المغرب، اليوم، تعليماته للحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء "كوفيد- 19" لصالح جميع المغاربة، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
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وقالت الوكالة إن هذه الخطوة
تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة. وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره.
في سياق مشابه، كشفت السلطات الجزائرية، الشهر الماضي، عن نيتها توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل مجاني على المواطنين، بحسب عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، بقاط بركاني.
كما وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، تقديم العلاج واللقاح مجانا لجميع المواطنين والمقيمين في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السعودية والجزائر... دولة عربية تعلن توفير لقاح كورونا مجانا لجميع مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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