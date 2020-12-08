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وأفادت الصحيفة بأن كل من آدام وغيفين اللذان يقضيان وقتهما الحالي في الإمارات برفقة المواطنين الإسرائيليين الذين توافدوا إلى الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، لم يتوقعا أن تثير صورهما بجوار الصقر، وهو أحد الطيور الجارحة، حفيظة وغضب جمعيات حماية البيئة في بلادهما.
وأشارت جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت رسالة إلى كل من عومير آدان وأفيف غيفين بسبب صورهما مع الصقر، أحد الطيور المعرضة للانقراض.
وكانت صورة عومير آدام مع الفنان المصري محمد رمضان قد أثارت ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي، خاصة مع اتهام رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، وخضوعه للتحقيق من قبل لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف اتحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.
واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بواحدة من الصور موضع الجدل، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم صورته اللامعة مع محمد رمضان… المطرب عومير آدام يسبب أزمة في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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