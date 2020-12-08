الاتحاد الأوروبي: نسعى لإيصال لقاح كورونا إلى غزة

جاء إعلان بورغسدورف خلال مؤتمر صحافي عقده غربي مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوصيل اللقاح إلى قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يعطي أولوية في وصول اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الطبية ولكبار السن في القطاع.

ودخل المسؤول الأوروبي بصحبة وفد من سفراء دول الاتحاد قطاع غزة من معبر بيت حانون (إيريز).

وقام الوفد بزيارة للمستشفى الأوروبي الواقع جنوبي القطاع الذي يتولى مهمة علاج غالبية المصابين بفيروس كورونا، وزيارة أخرى لمحطة لتحلية مياه البحر.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع، تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "معا" عن إياد البزم، الناطق باسم الداخلية أنه: "تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة."

وكانت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع قد فرضت عزلا عاما في أغسطس/ آب بسبب تفشي الوباء للمرة الأولى، إلا أنها عادت وخففت القيود.