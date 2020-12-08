سفير أمريكي يكشف الملفات المهمة على أجندة بايدن

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، عن شابيرو أن الرئيس بايدن، قد أجرى حوارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وقال شابيرو:
إن القضية الإسرائيلية ـ الفلسطينية لن تكون على رأس أولوياتالإدارة الأمريكية الجديدة في الوقت الحالي. فيما أجرى بايدن حوارا مع الحكومة الإسرائيلية حول العودة إلى المفاوضات.
وأكد دان شابيرو السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل أن الملف الإيراني سيكون على رأس أولويات إدارة بايدن في الفترة الأولى من ولايته، التي ستبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.
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