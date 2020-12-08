أمريكا توقع عقوبات بحق السفير الإيراني لدى "أنصار الله" في اليمن

وقالت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية بالوزارة في

Treasury sanctions Iran’s envoy in Yemen and university facilitating recruitment for Qods Force https://t.co/v66drw4dSV — Treasury Department (@USTreasury) December 8, 2020

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إنها "صنفت [ضمن قائمة العقوبات]، حسن إيرلو، مسؤولا في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومبعوثا للنظام الإيراني لدى متمردي الحوثي في اليمن"، بحسب تعبيرها.وقال البيان إن الدعم الإيراني للحوثيين "يؤجج انعدام الاستقرار في اليمن التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ولفتت إلى أن العقوبات شملت كذلك جامعة المصطفى العالمية (إيران)، متهمة إياها "بتسهيل تجنيد عناصر لفيلق القدس بالحرس الثوري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتجنيد المقاتلين الأجانب بالميلشيات التي يقودها الحرس الثوري التي تقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد في سوريا"، وفق تعبير البيان.

كما نقلت "رويترز"، عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قوله إن "تعيين حسن إيرلو سفيرا لإيران في اليمن يشير إلى نية طهران زيادة الدعم للحوثيين ويعقد جهود تسوية الصراع اليمني".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تحدثت عن عزم الولايات المتحدة تصنيف جماعة "أنصار الله" "منظمة إرهابية"، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، مضيفة أن بومبيو يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة العربية السعودية.