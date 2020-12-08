البرهان يثني على مواقف السعودية الداعمة للسودان في كافة المجالات

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان في كافة المجالات، خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تطلع السودان وحرصه على تطوير علاقات البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وحمل البرهان وزير الخارجية السعودي تحاياه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنيا دوام الازدهار والتقدم للمملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وشدد سيادته على موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بموقف السودان ومشاركته في عاصفة الحزم، مشيرا إلى أن الجانبين أمنا على التعاون المشترك فيما يلي أمن البحر الأحمر.

وتناول اللقاء قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان.