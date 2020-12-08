لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحفيين بسلطنة عُمان تحدد مناشط متنوعة لتنفيذها

عقدت لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين العمانية مساء أمس الأول إجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سالم بن حمد الجهوري رئيس اللجنة وبحضور جميع الأعضاء وذلك بمقر الجمعية بمرتفعات المطار.

في بداية الإجتماع رحب رئيس اللجنة بجميع الحضور مثمناً دعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية للجنة متمنين التوفيق والنجاح لها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها في تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج التي وضعتها.

وقد أشاد رئيس اللجنة بالجهود التي بذلتها لجنة الإعلام الرياضي وأعضائها خلال الفترة الماضية متطلعاً للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة خلال المرحلة القادمة موكداً على أهمية الأدوار التي تقوم بها في جانب الإعلام الصحفي الرياضي على الصعيد المحلي والخارجي ولمواكبة متغيرات الإعلام الرقمي.

كما أشار الجهوري للعلاقات الوطيدة التي تربط لجنة الإعلام الرياضي بالسلطنة بإقرانها في بقية دول العالم من لجان إعلامية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والدولي ومكانة السلطنة المرموقة من خلال تواجد أعضاء اللجنة في لجان وإتحادات الإعلام الرياضي .

وأختتم رئيس اللجنة كلمته حاثاً الجميع بتعزيز العمل والتكاتف وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف لرصيد اللجنة من خلال ما تحقق في الأعوام الماضية.

َوقد تم خلال الإجتماع إختيار سالم بن سليم الحبسي نائباً للرئيس وخليفة بن علي الرواحي مقرراً بالتزكية .

وقد ألقى سالم بن سليم الحبسي نائب رئيس اللجنة كلمة قصيرة تقدم فيها بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة ولجميع الأعضاء على الثقة التي حضي بها لمواصلة العمل في اللجنة في منصب نائب الرئيس كما أشار الى المضي قدماَ في العمل في ظل تواجد مجموعة من الإعلامين الرياضين بالسلطنة والإستفادة من خبراتهم في العديد من الأفكار والرؤى والتطلعات لتحقيق ما تصبوا له اللجنة من نجاحات وتقدم في مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها وتشارك بها اللجنة على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.

تلى ذلك إستعراض برامج اللجنة للعام ٢٠٢٠م والخطة السنوية التي نفذت بعدها تم مناقشة خطة اللجنة للعام ٢٠٢١م والبرامج والأنشطة التي تسعى اللجنة في تنفيذها منها تنظيم عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية لأعضاء الجمعية، وتنفيذ برامج ودورات تدريية وحلقات عمل متخصصة في جانب الإعلام الرياضي بشكل عام وبمشاركة عدد من أعضاء الجمعية وعدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في الجانب الرياضي، إلى جانب البرامج الأخرى والمزمع تنفيذها على المستوى الداخلي والخارجي لتأهيل الكادر الصحفي الرياضي الشبابي لمواكبة المرحلة المقبلة ولتحقيق الأهداف التي رسمتها جمعية الصحفيين العمانية الى جانب تبادل الزيارات مع بقية الجمعيات الصحفيه ممثله في لجان وإتحادات الإعلام الرياضي .