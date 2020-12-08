شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لقائدي المركبات.. قم بهذا الإجراء قبل تشغيل السيارة في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتشغيل منبه السيارة قبل تشغيلها في الصباح للتأكد من عدم وجود أي قطط أو حيوانات صغيرة أسفل السيارة.

وقالت الوزارة، إنه خلال أشهر الشتاء الباردة، كثيرا ما تبحث القطط عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها، حيث تبحث القطط عن مأوى تحت أغطية السيارات، ويمكن أن تصاب أو تقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

وأضافت وزارة البيئة “تأكد من عدم وجود أي قط تحت غطاء المحرك أو السيارة قبل تشغيلها بإصدار صوت منبه السيارة، ولنأخذ ذلك كأحد مبادئ الرفق بالحيوان”.