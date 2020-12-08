شكرا لقرائتكم خبر عن خسف أرضي في محافظة «الخفجي».. والدفاع المدني يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخفجي، مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن خسف أرضي غرب (قصير الطيار). وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ونشرت الدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الخسف الأرضي.

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