حقوق الإنسان "قلقة" على الوضع الإنساني في كردستان العراق

ذكر عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقته وكالة "أنباء الإعلام العراقي" ومما جاء فيه:
"نشعر بأسف بالغ للأحداث الحاصلة في محافظة السليمانية والتي أتت نتيجة التظاهرات المطالبة برواتب الموظفين المتأخرة".
وأضاف الغراوي، أن "الرواتب هي حق دستوري وبالتالي إن أي تأخير في صرفها سينعكس سلبا على حياة المواطنين ومتطلباتهم الإنسانية"، لافتا إلى أن "موضوع الرواتب موضوع إنساني".
بدوره دعا الغراوي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى "الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول لمعالجة صرف الرواتب المتأخرة"، وقال: "مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعرب عن رفضها لمنع التظاهرات السلمية في جنوب كردستان"، وطالب المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الأموال العامة والخاصة".
ووجه في ختام البيان، دعوة إلى القوات الأمنية لـ"حماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن أي تصادمات".
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