شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعتزم إطلاق 5 مزايا مذهلة لنظام «أندرويد».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة جوجل الأمريكية لإطلاق 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تحسين عدد من الخدمات والتطبيقات.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، ذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن الميزات ستحسن الملاحة في خدمة الخرائطMaps، وميزة مزج الرموز التعبيرية في تطبيق لوحة المفاتيحGboard، والوصول الصوتيVoice Access، والكتب الصوتية لمتجر التطبيقاتGoogle Play، وخدمة مشاركة الملفاتNearby Share.

وأوضح أنه في خدمة الخرائط، ستضيف جوجل تبويبا جديدا تحت اسمGoبهدف تمكين المستخدمين من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة، دون الحاجة إلى إدخال العنوان كل مرة.

كما وسعت الشركة ميزة مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في لوحة المفاتيحGboardمن بضع مئات إلى أكثر من 14 ألف. وتسمح الميزة المسماةEmoji Kitchenللمستخدمين بالنقر على رمزين تعبيرين بهدف عرض المزيج المقترح.

وفيما يخص “الوصول الصوتي”، أصبحت ميزة التنقل في نظام أندرويد القائمة على الأوامر الصوتيةVoice Access، التي كانت متاحةً حتى الآن لنظام أندرويد 11، (أصبحت الآن) متاحة عالميا لجميع الأجهزة العاملة بالإصدار 6.0، وما بعده.

وأجرت جوجل كذلك تغييرا قد ينتج عنه توفير المزيد من الكتب الصوتية في “بلاي ستور”. وذكرت الشركة أنها وفرت للناشرين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أداة للتحويل التلقائي للكتب من مكتوبة إلى صوتية.

وأشارت إلى أن ميزة مشاركة الملفاتNearby Shareستدعم قريبا المشاركة المباشرة لتطبيقات “بلاي ستور” مع مستخدمي أندرويد القريبين.