شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تبدأ حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)



وتسجّل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا (61 ألف وفاة)، هي أول دولة ترخص استخدام لقاح تحالف فايزروبيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

وينبغي على أكثرية السكان في بريطانيا الانتظار حتى العام 2021، لتلقي اللقاح إذ إن تُعطى أولوية للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً.