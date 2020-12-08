رجل أعمال سوري يطالب بإعادة تشغيل مطار حلب

الشهابي بيّن في منشور على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، متسائلا: "لماذا لا يعمل مطار حلب..؟! ولماذا لا توجد هناك رحلات جوية منه إلى بيروت والقاهرة وبغداد وطهران ويوريفان وموسكو وغيرها..؟!.

وتابع الشهابي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مؤكدا جهوزية مطار حلب بالقول:

وختم الشهابي منشوره بالتذكير لأهمية مدينة حلب تاريخيا وحضاريا قائلا: " حلب ليست قرية نائية بعيدة بل أقدم مدينة مأهولة في التاريخ والعاصمة الاقتصادية للبلاد والمدينة الأكثر تضررا ودمارا خلال هذه الحرب و القاطرة الوحيدة لنهضة البلد ..!".

وتابع قائلا: "رغم ترددي في خوض الانتخابات لما بدا واضحا منذ البداية عن تدخل واسع فيها إلا انني قررت المجازفة وتقديم نموذج مدني عصري للانتخابات البرلمانية يعتمد على مخاطبة العقل ويركز على العلم والعمل والإنجاز والشفافية.. من السيرة الذاتية والبيان الانتخابي والحوار الطلابي إلى اللقاءات الشعبية والزيارات الميدانية بشكل لم يكن موجودا مثيله من قبل".

وأضاف: "حاولت كل جهدي لأكون قدوة للشباب ومثالا للجيل الصاعد في زمن أسود ملوث وظروف معيشية قاهرة وأن أقول لهم لا تفقدوا الأمل فالغد القادم أفضل.. وناضلت في المجلس من أجل مدينتي ووطني بكل كبرياء وشجاعة".