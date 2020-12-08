وعبر بن صالح في تصريح لـ "سبوتنيك" عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي وصل إليها قطاع الصحة بالبلاد وتردي الخدمات الصحية بكافة المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية.
وأشار عميد الأطباء التونسيين إلى أن حادثة وفاة طبيب شاب بالمستشفى الجامعي بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد، جراء سقوطه من مصعد متهالك بسبب غياب عمليات الصيانة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.
وبين أن قطاع الصحة يعاني منذ سنوات جراء غياب عمليات الإصلاح وإهمال الحكومات المتعاقبة.
جدير بالذكر أن الأطباء في تونس ينظمون اليوم الثلاثاء، مسيرات غضب للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وذلك في إطار يوم الغضب الذي دعت اليه الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء بتونس.
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
ويشارك في المسيرات نقابات الصحة بالقطاعين الحكومي والخاص، احتجاجا على تردي ظروف العمل في قطاع الصحة خاصة على إثر حادثة وفاة الطبيب الشاب في حادث المصعد بجندوبة.
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
وتجمع عشرات الأطباء والممرضين والموظفين في قطاع الصحة أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بتحسين وضعياتهم المهنية بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة.
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
© Sputnik . Mariem Gdira
مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
وطالب المحتجون بالتفعيل الفوري لكل مخرجات الحوار المجتمعي للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل التونسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد الأطباء التونسيين: قطاع الصحة يحتضر ولابد من إصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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