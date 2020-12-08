الأردن... التعليم تخطط لعودة "غير طبيعية" للطلبة إلى مدارسهم

وأضاف النعيمي في مداخلة له عبر "المملكة" إن التخطيط لا يعني صدور قرار بذلك، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالحالة الوبائية خلال الفترة المقبلة، وتوصيات لجنة الأوبئة واللجنة الوزارية.

© Sputnik . Iliya Pitalev

وأكد النعيمي أن العودة إلى المدارس لن تكون عودة تقليدية طبيعية بل ضمن بروتوكول صحي يراعي التباعد الجسدي، وشروط السلامة العامة.

وبين أنه إذا سمح الظرف الوبائي، بالتأكيد ستكون عودة تدريجية وبالتناوب ومع التركيز على الصفوف الأولى، مع مراقبة شديدة لمدى التزام الطلبة والكوادر حماية للطلبة والمعلمين والمجتمع.

وأوضح أنه من السابق لآوانه حاليا إعلان قرار حول ذلك، او حول موعد العودة الى التعليم الوجاهي.

افتتحت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، أول مستشفى ميداني لعلاج فيروس كورونا المستجد في محافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية العميد نضال الخصاونة قوله إن المستشفى نفذ خلال 14 يوما.

وأوضح الخصاونة أن المستشفى المجهز بكافة المعدات اللازمة استقبل اليوم أولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا.

وبني المستشفى على مساحة 5200 متر مربع بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار (حوالي 13 مليون دولار).

ويضم المستشفى الجديد 300 سرير منها 48 للحالات الحرجة و12 للحالات المتوسطة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وبحسب الخصاونة فإنه من المقرر أن يخدم المستشفى أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم، بالإضافة إلى أبناء المحافظة الزرقاء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.

يذكر أن الأردن سجل أكثر من 240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا و3056 وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1689 بينهم 401 في العناية المركزة.