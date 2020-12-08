عبير موسي: إخوان تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية

وتابعت موسي اليوم الثلاثاء، أن حركة النهضة شهدت انقسامات داخلية وأزمة بعد "كشفهم أمام الرأي العام". وأشارت موسي إلى أن الإخوان في تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية. وأكدت عبير موسي أنهم في تونس يقودون "ثورة ضد الظلامية وتخريب البلاد". وتابعت أن سقوط الإخوان في مصر سبب هلعا لجماعة الإخوان في تونس.

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