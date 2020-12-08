وزير الخارجية السوري يثمن دعم إيران في محاربة الإرهاب وإسرائيل

طهران - سبوتنيك. وأكد المقداد لدى لقائه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات بين طهران ودمشق خاصة في المجال الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية السوري: "الحكومة والشعب السوري لن ينسيا تضحيات القادة والجنود الإيرانيين وعلى رأسهم القائد قاسم سليماني".
ووصل المقداد، أمس الاثنين، إلى طهران في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصب وزير خارجة الجمهورية العربية السورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاما، حيث بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، القضايا الإقليمية والتعاون في الحرب على الإرهاب.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة اليقظة والتعاون بين إيران وسوريا ودول أخرى في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة.
بدوره، جدد وزير الخارجية السوري إصرار الحكومة السورية على مواصلة مكافحة الإرهاب في البلاد، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في هذا الصدد، واعتبره خطوة أساسية نحو عودة السلام والطمأنينة إلى سوريا.
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