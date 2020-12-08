وأعلنت القوات المسلحة في بيان جديد لها، نقلته بوابة "الأهرام" المحلية، إن الجيش استهدف 437 وكرا إرهابيا في سيناء.
وتستخدم العناصر الإرهابية الأوكار لتخزين المواد المتفجرة والأسلحة.
كما أكد البيان العسكري مقتل 25 إرهابيا، ورصد وتتبع آخرين، كما قتل 15 إرهابيا آخرين في العمليات النوعية.
وتابع البيان أن تلك العمليات تمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 8 ديسمبر 2020 على الاتجاه الشمالي الشرقي للبلاد.
© Sputnik / Mohamed Hssan
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابيا وتدمير 437 مخزنا للمتفجرات في سيناء... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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