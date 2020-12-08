الكويت... "كورونا الانتخابات" آخر الأسبوع

وقالت المصادر لصحيفة "القبس" إن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء الاقتراع قد ينعكس على معدل الإصابات نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

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وأوضحت أن ذلك قد يحدث في حال "انتقال عدوى الفيروس بين الموجودين في مقارّ المرشحين والنواب الجدد بعد انتهاء التصويت".

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه رغم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد خلال الآونة الأخيرة، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب مزيداً من الحيطة والحذر والتعاون من قبل مختلف شرائح المجتمع في ما يتعلّق بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالتصدي للفيروس.

وأكدت أن ثمة مؤشرات إيجابية طرأت أخيرا على معدل الإصابات، فمن إجمالي 12124 تم أخذها الجمعة الماضية تم تسجيل 343 إصابة فقط.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري تسجيل 1964 إصابة بكورونا مقابل 5279 في أول 7 أيام من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق المصادر ذاتها.

والسبت الماضي، شهدت الكويت انتخابات مجلس الأمة لاختيار 50 نائبا، ورغم تحذيرات وزارة الصحة والجهات المعنية، جرى الحديث عن تجمعات وخرق للاشتراطات الصحية داخل وأمام بعض المقار الانتخابية.