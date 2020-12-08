الداخلية الكويتية تشكل لجنة للتحقيق فى واقعة انتحار شاب داخل أحد الأقسام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة انتحار شاب من غير المحددي الجنسية (بدون) داخل أحد أقسام الشرطة، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام والأمني بوزارة الداخلية الكويتية – في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يستهدف الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك أى تجاوز أو خلل في الإجراءات.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا، بقيام شاب بإلقاء الحجارة على السيارات في منطقة الوفرة، معرضا حياة المارة للخطر؛ حيث تم توجيه دورية أمنية لموقع البلاغ وضبط الشخص المشار اليه، والذي تبين من خلال الاستعلام عنه بواسطة الحاسب الآلي أنه من غير محددي الجنسية (بدون)، ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي في السجن المركزي.

وقد تم إيداع المتهم الذي يبلغ من العمر 32 عاما في حجز قسم شرطة الوفرة، تمهيدا لإحالته الى السجن، إلا أن قوة القسم فوجئت بقيامه بالانتحار داخل دورة المياه؛ حيث تبين من خلال معاينة الأجهزة الأمنية المختصة (المباحث والأدلة جنائية)، قيامه بنزع حواف البطانية التي سلمت إليه، وربطها بأعلى سقف الحمام ووضع الطرف الآخر حول رقبته وشنق نفسه.