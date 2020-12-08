الحقيل يوجه هيئة المهندسين بإجراء اختبارات مهنية للعاملين الأجانب

وجَه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، الهيئة العامة للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب الوافدين للمملكة.
جاء ذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، وذلك نظرًا لاختصاصها بتوفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين، بما يسهم في تقييم الخبرات العملية والمؤهلات الأكاديمية.
وتسعى الوزارة لرفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات المشاركة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل.
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