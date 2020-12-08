شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استقرار بالسعودية وانخفاض الحرارة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحول الطقس المتوقع اليوم الإثنين في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، من استمرار الموجة الباردة على مناطق عدة بالممكة

السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ,في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة غرباً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الكويت

قالت هيئة الأرصاد الكويتية إن الطقس سيكون نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وأشارت إلى أن الطقس ليلًا سيكون بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .