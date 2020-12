عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف سر ارتداء ديانا حذاء بكعب منخفض في زفافها

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

كشف كتاب جديد أن الأميرة ديانا ارتدت يوم زفافها على الأمير تشارلز زوجا من الأحذية المنخفض الطول لتجنب ظهورها أطول منه في ليلة عمرهما.



ووفقاً لكاتب السيرة الملكية والمؤرخ روبرت لاسي، صُمم كعب ديانا خصيصاً ليكون له كعب منخفض للغاية لأنها كانت في الواقع بنفس طول زوجها، الأمير تشارلز، حسب مجلة "ماري كلير" الفرنسية في نسختها الإنجليزية.

وحمل عنوان لاسي، الذي صدر في 15 أكتوبر/تشرين الأاول الماضي، اسم " Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult أو "معركة الأخوة: ويليام وهاري - القصة الداخلية لعائلة في تومولت".

وكشف الكتاب سر الأحذية الخاصة التي ارتدتها ديانا في يوم زفافها قائلاً: "صنع فستان العروس العاجي من التفتا وكان مصحوبا بطرحة من الدانتيل بطول 40 قدماً، مع تاج متوارث من القرن الـ18، في حين تم تطريز حذاء زفافها الحريري بـ 542 قطعة من الترتر و 132 فص من اللؤلؤة، صنع بكعب منخفض بشكل متعمد حتى لا تظهر ديانا أطول من العريس، إذ أنها كانت بنفس طول تشارلز ".

يذكر أن فستان زفاف الأميرة ديانا الذي صُنع من التفتا الحريري العاجي والدانتيل العتيق، كان في السابق ملكاً للملكة ماري، ملكة أسكتلندا، وكان مطرزاً يدوياً بالترتر المصنوع من عرق اللؤلؤ و 10 آلاف لؤلؤة، أما زوج أحذية زفافها التي صنع نعله من الجلد الدبوف لمنع النزلاق، فكان من توقيع صانع الأحذية الملكي كلايف شيلتون.