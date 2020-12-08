شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشيد بقرار الأردن حول مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، بالقرار الذى اتخذته منظمة اليونيسكو حول مدينة القدس، مؤكدا أنه يدعم جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن القرار طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وأوضح أن القرار وملحقية يؤكد بطلان جميع الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات (اليونسكو) الثمانية عشرة الخاصة بالقدس، والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، في حين طالب القرار أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس، لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.