عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بورس.. قرية البيرة تصبح أهم مكان لمكافحة كورونا في العالم

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

توشك بورس، التي تبعد 30 كيلومتراً عن بروكسل، أن تصبح مركزاً لمكافحة كورونا، من خلال إنتاج وتوزيع جميع اللقاحات في القارة الأوروبية.



ففي بداية الصيف الماضي، اختارت شركة فايزر الأمريكية للأدوية موقع قرية بورس البلجيكية مكانا لمصنع جديد في أوروبا لإنتاج لقاح الفيروس التاجي، في المصنع الخلفي، الذي يوجد بداخله مبنى بحجم ملعب رياضي يحتوي على مجمدات جاهزة لتخزين مئات الآلاف من الجرعات عند -94 درجة تحت الصفر، لتكون جاهزة للشحن إلى العالم.

من تخمير البيرة إلى إنتاج لقاح فايزر ضد Covid-19، 0.. هكذا تحول مستقبل قرية بورس التي تساهم بدور أساسي في الحملة ضد وباء كورونا العالمي.

وفي هذه القرية، حيث اللغة الأم هي الهولندية، كانت الصناعات المهمة الوحيدة هي صناعة البيرة، لكن هذا العام سمح الموقع المتميز للمصنع بأن تصبح بورس مكاناً مهماً جداً لصناعة الأدوية.

يعتمد مستقبل العالم على هذه القرية البلجيكية الصغيرة، ففي ضواحيها يوجد أحد أكبر منشآت الإنتاج والتعبئة التابعة لشركة Pfizer في جميع أنحاء العالم.

وتخطط شركة الأدوية الأمريكية العملاقة وشريكتها الألمانية BioNTech لضخ مئات الملايين من الجرعات من لقاح "كوفيد-19" الجديد.

وأوضح كوين فان دير هيوفيل، عمدة القرية: "خلقت شركة فايزر للأدوية 3 آلاف وظيفة جديدة، فنحن بلد جاد، يسكنه عمال لا يعرف الكلل، ومن هنا اختيرت بروس لتقوم بهذا الدور".

وأضاف هيوفيل مستعرضاً بفخر ساحة البلدة، "نحن نقول دائماً إننا سننقذ العالم، فهذا هو الشعور السائد في بلدتنا".