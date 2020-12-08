عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تستعد للكشف عن هاتفها القابل للطي

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

تستعد الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا ”أوبو“ للكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي الذي يشبه الصدفة، فقد سجلت الشركة براءة اختراع لهاتف بتصميم يحاكي هاتف سامسونغ ”GALAXY Z FLIP“ القابل للطي.



ومن المقرر أن يوفر تصميم ”أوبو“ في الهواتف القابلة للطي تجربة مميزة في هذه الفئة من الهواتف، ليحاكي التجربة التي قدمت من سامسونغ في هاتف Galaxy Z Flip الأكثر شعبية من سامسونغ.

وسجلت ”أوبو“ براءة الاختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتمت الموافقة عليها ونشرها في 3 سبتمبر، وتكشف سجلات براءة الاختراع عن تصميم جديد للفواصل القابلة للتدوير، مما يتيح استخدام الهاتف من زوايا مختلفة.

وكشف موقع LetsGoDigital المعني بالأخبار التقنية عن تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار بشكل أفضل، إذ لا يضم الهاتف شاشة خارجية، كما يحتوي الهاتف على نتوء يتوسط الشاشة للكاميرا الأمامية، فيما تختفي إطارات الشاشة من تصميم الهاتف تقريباً.

كما تكشف الصور جهازًا بثلاث كاميرات خلفية، ما يجعله يتناسب مع معايير السوق الحالية، إذ من الصعب رؤية هاتف به أقل من ثلاث كاميرات في الوقت الحاضر في القطاع الرئيس.

يذكر أن شركة ”أوبو“ تعمل على تطوير هاتف ذكي بميزات كاميرا مثيرة للاهتمام من المتوقع إطلاقه العام المقبل، فبعد الكاميرات الدوارة في الماضي، تخطط الشركة الصينية الآن لإحضار وحدة كاميرا قابلة للفصل في هاتفها المستقبلي المتوقع إطلاقه العام المقبل.

وسجلت الشركة براءة اختراع جديدة في المكتب العالمي للمُلكية الفكرية، إذ توضح ملفات براءة الاختراع تصميما جديدا لهاتف يتميز بكاميرا قابلة للإزالة من الهاتف الذكي، وفقاً لموقع ”91Mobiles“ التقني.