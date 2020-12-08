فلسطين والاتحاد الأوروبى يبحثان التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أحمد براك، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا أبوستولفا، تعزيز التعاون والعمل بين الجانبين.

وأشار براك - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الهيئة تسعى لفتح آفاق العمل مع كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وأكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأنه لا يمكن مكافحته إلا بالتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرة الدول على استرداد الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة.

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