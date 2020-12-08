قرقاش يتناول المستجدات الدولية مع وزير خارجية أوكرانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش بوزير الخارجية الأوكرانى ديميترو كوليبا واستعرضا العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. وتضمّنت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية، وإمكانيات التعاون الواسعة والآفاق الجديدة لتطويرها. وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليةُ حيث تبادل قرقاش مع المسؤول الأوكراني وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الدولية و بخاصة في الشرق الأوسط.

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