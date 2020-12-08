شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قائمة بأهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز، لتسهيل العمل مع البرنامج في التعليم والدراسة. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كثير منّا يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز “Teams” للتواصل والدراسة والعمل، وهذه الاختصارات تسهل عملك بشكل كبير على هذا البرنامج وتجعله أسرع.

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