عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دار الإفتاء المصرية: البقشيش رشوة في هذه الحالة

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

ردت دار الإفتاء المصرية على أحد الأسئلة التي تصل إليها من خلال البث مباشر اليومي لتلقي أسئلة الجمهور، وكان السؤال يدور حول "البقشيش".



وقال الدكتور محيى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ردا على سؤال أحد المتابعين خلال البث المباشر، والذي كان نصه: "هل يجوز أطلب بقشيش من الزبائن؟"، ليرد قائلا: "إذا أسأت الخدمة حال عدم حصولك على البقشيش، ففي هذه الحالة يُصبح رشوة، وإذا عطلت الخدمة للحصول على بقشيش فهي رشوة لتحسين الخدمة، خاصة أن مهنتك تقديم خدمة جيدة".

وتابع الدكتور عاشور: "أما إذا أحسنت فى تقديم الخدمة لطلب بقشيش فهنا تتحول إلى (سؤال أو شحاتة)، أما إذا منحك الزبائن بقشيش وحدهم فهي هبة أو إكرامية".